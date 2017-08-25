İşkence İddialarında Canlı Teşhis Formülü

Hakkari Şemdinli’de, 5 Ağustos’ta PKK mensuplarıyla çatışmaya giren özel harekat polislerinden Erhan Konuk hayatını kaybederken bir polis de yaralandı. Çatışmadan sonra Altınsu mahallesinde bazı vatandaşlar birkaç polis tarafından darp edildiğini ve işkence gördüklerini belirtip savcılığa suç duyurusunda bulundu. Köylülerin darp edildiklerini gösteren fotoğraflar tartışma yaratırken, olayda 36 kişinin gözaltına alındıktan kısa süre sonra serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

Sosyal medyaya da yansıyan fotoğraflarda genç bir köylünün dışında yaşlı bir kadının da elinden darp edildiği dikkatleri çekti. Daha önce köy olan Altınsu mahallesinde yaşayan birçok kişi de PKK’dan dolayı zaten mağdur durumda olduğunu belirterek, darp olayının büyük bir infiale yol açtığını söyledi. Olaydan sonra Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmayla bir polis memurunun ‘kuvvetli suç şüphesi’ ile açığa alındığı belirtildi. Savcılığın da önümüzdeki hafta darp olayına karışan polisleri teşhis etmek için ‘canlı teşhis’ uygulamasına gideceği öğrenildi. Şikayetçi olan vatandaşların avukatlarının verdiği bilgiye göre, savcılık ilk seçenek olarak darp olayına karıştığı iddia edilen bazı polisler ile şikayetçi olanları yüzleştirecek.

Yüzleştirme dışında da fotoğrafla teşhis işleminin de ikinci seçenek olacağı öğrenildi. Mağdur olduğu belirtilen vatandaşlardan birinin avukatı Selahattin Yılmaz, olay günü bir grup polis tarafından gece yarısı bazı evlere baskın düzenlediğini belirterek “İşkence edilerek gözaltına alınanlar var. Savcı bey rapor almamız için bizi gönderdi. Bazı polis memurları iyi tavır sergileyip, gayet iyi bir şekilde aramaları gerçekleştirmiş ama nedense bir gruptan bahsediyorlar. Bir grup millete işkence ve zorbalık yapmış” dedi. Darp edildiğini öne süren Cafer Atabak adlı vatandaş ise 3-4 kişinin uzun süre dövüldüğü söylemişti.