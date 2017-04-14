Işığı Sönmeyen Çerağ: İzzeddin Kassam

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14.04.2017 21:44
Işığı Sönmeyen Çerağ: İzzeddin Kassam
Ali Emre, Temmuz dergisinin Nisan 2017 tarihli 9. sayısında İzzeddin Kassam'ı tanıtan bir yazı yayımladı.

Hayatı mücadeleyle geçen ve 1935'te Filistin'de İngilizler tarafından şehit edilen bu büyük öncüyle ilgili yazıyı dikkatinize sunuyoruz:

IŞIĞI SÖNMEYEN ÇERAĞ: İZZEDDİN KASSAM

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Müslüman Şark’ta yaşanan işgaller, kıyımlar, ihanetler, kitlesel acılar ve aymazlıklar öteden beri bizi üzüyor elbette. Hem Batılı zorbalara ve işbirlikçilerine karşı direnmeye çalışıyoruz hem de iç bünyedeki olumsuzlukları, uyuşukluğu, vurdumduymazlığı, sömürüye elverişli bir ortam yaratan cehaleti, körlüğü, bencilliği aşmaya çabalıyoruz.

İşte bütün bu olup bitenler karşısında ısrarla içine kapanan, tepki vermekte geciken, tanıklığı önemsemeyen, zulme ve katliamlara sesini yeterince çıkarmayan, bilakis Batı’ya yaranma ve yaltaklanma huyunu terk etmeyen, içten içe çürüme ve yozlaşma ateşine odun taşıyan kişiler, çevreler, anlayışlar da var kuşkusuz Doğu’da. Taşıdığı güç ve potansiyelden haberdar olmayan, mayasını oluşturan değerler dizgesinden yüz çeviren, tarihsel birikimini ve coşkusunu da birçok coğrafyada berhava eden bu ölgün ve zehirlenmiş tutumu eleştirmek amacıyla yaklaşık on yıl önce İçi Geçen Kandil başlıklı uzun bir şiir yazmıştım. O şiirin bir yerinde şu dizeler de yer alıyordu:  (…)

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