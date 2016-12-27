IŞİD’in İki Türkiye Askerini Yaktığına Dair Görüntüler Teyit Edilmedi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, IŞİD'in, iki Türk askerini öldürdüğünü iddia ederek yayınladığı görüntüler için "Henüz TSK veya Milli Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmiş bir bilgi yoktur" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Kurtulmuş'a, IŞİD tarafından yayınlanan ve iki Türkiye askerinin yakılarak öldürülme anına ait olduğu iddia edilen görüntüler soruldu.

Kurtulmuş, "Bu video görüntüleriyle ilgili henüz Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmiş bir bilgi yoktur. Teyit edilse paylaşırız" dedi.

"Bu tür terör örgütleri dünyanın en kirli mekanizmalarıdır" diyen Kurtulmuş, "Halkı kendi içine kapatmaya çalışıyor, herkes birbirinden korksun istiyorlar" dedi ve görüntülerle ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumlara sert ifadelerle tepki gösterdi.

Özellikle sosyal medyada gazetecilerin yaptığı paylaşımları eleştiren Kurtulmuş, "Medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Türkiye şu anda DEAŞ'la savaş halindedir. Oturdukları masalardan Türkiye halkının moralini bozmak kimsenin haddi değildir" dedi.

Kurtulmuş, "Kimse terör örgütlerinin istediği şekilde sosyal medyayı kullanmasın" ifadelerini kullandı.