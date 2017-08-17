IŞİD’den HAMAS’a Gazze’de Canlı Bombalı Saldırı

Açıklamada ‘güvenlik güçleri sınıra yaklaşan iki kişiyi durdurdu. Biri kendisini patlatarak öldü. Diğeri ise yaralandı’ ifadelerine yer verildi.

Patlamada çok sayıda HAMAS üyesinin yaralandığını bildiren hastane yetkilileri, bir HAMAS güvenlik mensubunun şehit olduğunu belirtti.

Asya’nın Sesi sitesinin aktardığına göre patlamada şehit düşen HAMAS üyesinin 28 yaşındaki Nidal El Caferi olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynakları, saldırıyı gerçekleştiren saldırganın IŞİD üyesi olduğunu açıkladı; ‘bu, Gazze’de HAMAS’ı hedef alan ilk intihar saldırısı’ denildi.

Gazze Yönetimini elinde bulunduran HAMAS, Mısır sınır kapısında güvenliği sağlamak için devriye ekiplerine görev yaptırıyor.

Gazze’den İsrail veya Sina’ya düzenlenecek bir saldırının karşılığında Filistinli sivillerin evlerine yönelik günlerce devam eden hava saldırıları yaşanıyor.