IŞİD Vahşeti; İki Askeri Katlettiği Videoyu Yayınladı!

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24.12.2016 00:44
IŞİD Vahşeti; İki Askeri Katlettiği Videoyu Yayınladı!
IŞİD, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olduğu belirtilen 2 askerin yakılarak, katledildiği bir video yayınladı.

El Bab çevresinde IŞİD ile TSK ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları arasındaki çatışmalar sürerken kaçırılan Türk askerleri olmuştu.

IŞİD, yayınladığı videonun sonunda isim de öne sürerek TSK mensubu iki askeri yakarak katlettiğini duyurdu.

Videonun sonunda iki IŞİD'li, bölgede örgüte karşı operasyonu ÖSO ile birlikte sürdüren TSK'nın çekilmemesi durumunda benzer görüntülerin sürdürüleceği tehdidini öne sürdü.

IŞİD ele geçirdiği bir Türk tankına ilişkin görüntüler de yayınladı.

Aydınlık gazetesi, IŞİD'in internete yüklediği ve iki Türk askerini yakarak infaz ettiğini iddia ettiği görüntülerin gerçek olmadığını öne sürdü. Aydınlık, IŞİD'in infaz videosunda yer alan Fethi Şahin'in 3 yıl önce IŞİD'e katıldığını iddia etti. "Fethi Şahin'in yakın arkadaşlarından bilgi alındığını" söyleyen Aydınlık'ın haberinde, videoda yer alan diğer asker Sefer Taş hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük bir tartışma yaratırken, gece yarısına doğru Türkiye'den Twitter, Facebook ve Youtube'a erişim önemli ölçüde engellendi.

Kaynak: T24

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