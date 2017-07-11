IŞİD Üyesi Olmakla Suçlanan ABD Askeri Tutuklandı

Amerikan askeri Ikaika Kang, IŞİD’e askeri belge sızdırmak ve insansız hava aracı sağlamaya çalışmakla suçlanıyor.

Associated Press haber ajansı, bir yıldan fazladır Kang’i takip eden FBI çalışanı Jimmy Chen’in ifadesini de yayımladı. 26 sayfalık ifadede, FBI görevlilerinden birinin 34 yaşındaki askere, IŞİD militanı gibi yaklaştığı bilgisi yer aldı.

İfadeye göre Kang, IŞİD militanlarına Amerikan askerlerine karşı yardımcı olması için, savaş eğitimi videoları çekti.

ABD’li asker, bir insansız hava aracının satın alınmasına da yardımcı oldu. Alışveriş sırasında da gizli görevdeki FBI çalışanlarına, aracın ABD tanklarının havadan takibinde işe yaracağını anlattığı da ifadede yer alan iddialar arasında.

Ikaika Kang’ın IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’ye bağlılık yemin ettiği ve 2015’te gizli askeri belgeleri kopyalayarak IŞİD’e sızdırmaya çalıştığı da öne sürülüyor.

FBI, belgelerin hiçbirinin IŞİD’e ulaşmadığını açıkladı. Kang’i bir yıldan fazladır takip eden FBI, askerin yalnız hareket ettiği ve hiçbir grupla bağlantısı olmadığı görüşünde.

Kang ile ilgili iddialar bunlarla sınırlı değil. Kang’ın, 2012’de yaptığı IŞİD yanlısı yorumları ve diğer askerleri tehdit ettiği gerekçesiyle güvenlik sicil kaydının düşürüldüğü belirtiliyor. Ancak sicil kaydı, bir yıl sonra gerekli askeri koşulları sağlayınca yeniden düzeltilmiş.

FBI’a bilgi veren bir kaynağa göre de Kang, geçen yıl Orlando’da düzenlenen gece kulübü saldırısı sonrası, “Amerika dünyadaki tek terör örgütü” dedi.

Federal mahkemeye çıkarılan askerin avukatı ise, müvekkilinin Irak ve Afganistan’da görev yapmış bir muharip olduğunu, söyledi. Avukatı, Kang’in askerlik hizmetine bağlı zihinsel ve ruhsal rahatsızlık yaşadığını ancak hükümetin bunu göz ardı ettiğini iddia ediyor.

Suçlanan askerin babası ise olanlara inanamadığını söylüyor. Clifford Hand, “Niye böyle bir şey yapsın. Herşeyi vardı. Aklım almıyor” diyor.

Ikaika Kang, ABD ordusuna 18 yaşındayken, 11 Eylül saldırılarından üç ay sonra katıldı. Mart 2010-Şubat 2011 arasında Irak’ta, Temmuz 2013-Nisan 2014 arasında Afganistan’da görev yaptı.

Kaynak: Voa News