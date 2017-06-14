IŞİD Tuzhurmatu’ya Saldırdı: 2 Peşmerge Öldü

Irak’ta Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinin kaymakamı Şelal Abdul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kerkük’ün Havice ilçesini kontrolünde tutan IŞİD militanları ilçenin üç ayrı köyüne birden saldırı düzenledi.” ifadesini kullandı.

Musul’da IŞİD’in yenilgiye uğradığını ve militanlarını başka yerlere kaydırdığını söyleyen Abdul, “Peşmerge güçleri tarafından korunan Tuzhurmatu ilçesine bağlı Abbud, Hıleve ve Bir Ahmet köyüne yönelik düzenledikleri saldırılarda 2 Peşmerge hayatını kaybetti, 6’sı da yaralandı.” şeklinde konuştu.