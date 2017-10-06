IŞİD: Suriye’de Rusya’ya Ait Bir Helikopter Düşürdük

IŞİD’e bağlı Amak ajansı tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin Hama ilinin doğu kırsalında Rusya’ya ait bir helikopterin düşürüldüğü ifade edildi.

Hama’nın doğu kırsalındaki Şeyh Hilal köyünün güneyinde düştüğü belirtilen helikopter ile ilgili olarak henüz Rusya tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil.

Suriye’deki muhalif kaynaklar da sabah erken saatlerde Hama kentinin doğu kırsalında kime ait olduğu bilinmeyen bir helikopterin düşürüldüğünü ifade etmişti.

Kaynak: Mepa News