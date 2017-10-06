IŞİD Rus Generali Esir Aldı

IŞİD'e bağlı Amak Ajansı tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya ait bir helikopterin düşürüldüğü ifade edilmişti. Örgüt, düşen helikopterde Rus General Alexandre Vyaznikov ve iki askerin esir alındığını duyurdu.

Cuma günü, örgüte bağlı Amak Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin Hama ili doğu kırsalında Rusya'ya ait bir helikopterin düşürüldüğü bildirilmişti.

Hama'nın doğu kırsalındaki Şeyh Hilal köyü güneyinde düştüğü belirtilen helikopter ile ilgili olarak henüz Rusya tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil.

Kaynak: Mepa News