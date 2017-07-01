IŞİD, Rakka’da Karşı Saldırılar Düzenliyor!

ABD’nin desteğiyle Rakka’yı kuşatma altına alan PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye bağlı güçler, IŞİD’in karşı saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Mepa News’ta yer alan habere göre, kent merkezinin doğu ve batısındaki farklı bölgelerde IŞİD tarafından gerçekleştirilen karşı saldırılarda YPG güçlerinden çok sayıda kişinin öldü.

IŞİD’in özellikle keskin nişancı ve ağır silah operasyonlarıyla bölgedeki YPG güçlerini hedef aldığını aktaran yerel kaynaklar, örgütün son günlerde düzenlediği saldırıların sayısında bir artışın olduğuna dikkati çekiyor.

“Son Saldırılarda 40 PKK’lı Öldü”

IŞİD’e bağlı Amaq ajansı ise geçtiğimiz gün yayımladığı bir açıklamada, “Rakka’da düzenlenen farklı saldırılarda PKK güçlerinden en az 40 kişi öldü.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ayrıntılarında, kent merkezinin doğusundaki Sanayi ve Meşleb bölgeleri ile yakınlarındaki birkaç bölgede çeşitli silahlarla saldırılar düzenlendiği aktarılıyor.

İsmi geçen bölgelerde 30’a yakın YPG’linin öldürüldüğünü ifade eden ajans, kent merkezinin batısındaki Rumaniye ve Cezra bölgelerinde düzenlenen keskin nişancı saldırılarında ise en az 10 YPG’linin öldürüldüğünü belirtti.

“YPG’nin Birkaç Askeri Yöneticisi Öldü”

Öte yandan, Amaq ajansının yaptığı bir diğer açıklamada, Rakka’nın batı kırsalındaki Mansura bölgesinde düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında YPG’nin bölgedeki askeri yöneticilerinden birkaç kişinin öldüğüni ifade etti.

Omurgasını PKK’nın Suriye’deki PYD/YPG’ye bağlı güçlerin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG), geçtiğimiz günlerde IŞİD savaşçılarının güneydeki çıkış yollarının kesildiğini açıklamıştı.

Açıklamanın ardından, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rakka’dan dışarıya açılan son yolun da kesildiğine ilişkin bilgiyi doğruladı.

Böylelikle kent ABD destekli PYD/YPG güçleri tarafından tamamen kuşatma altına alınmış oldu.

“Haziran Ayında 173 Sivil Yaşamını Yitirdi”

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad Hüseyin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin IŞİD’in kontrolündeki Rakka kentine havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda haziran başından bu yana 173 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada koalisyon güçlerinin kara saldırılarının yoğunlaştığına ve bunun sonucunda 100 bine yakın sivilin bölgede kuşatma altında kaldığını ifade etti.