IŞİD Mensuplarına Sosyal Medyayı Kullanmayı Yasakladı

Irak ve Suriye'de yerel güçler ile işbirliği yapan uluslararası koalisyon birliklerinin operasyonları IŞİD'in toprak kaybetmesine sebep olurken örgüt yayınladığı bir açıklamada 'militanların dikkatsiz online davranışları yüzünden hayatını kaybeden çok sayıda örgüt üyesi olduğunu' kaydetti.

'Yabancı ajanların örgüte dair sırları öğrenmek için IŞİD'e online kanallardan sızdığının' kaleme alındığı açıklamada, 'IŞİD askerlerinin sosyal medyayı kullanmasının büyük tehlike içerdiği' belirtildi.

Açıklamada ayrıca 'bu sitelerin Allah'ın düşmanları tarafından icat edildiği, gece ve gündüz bu sitelerin takip edildiği' aktarıldı.

IŞİD, 'sosyal medya yüzünden çok sayıda merkezin yok edildiğini, bu yüzden bundan sonra bu sitelerin kullanılmasının tamamen yasak olduğunu' açıkladı.

Independent'a göre 14 Mayıs'ta İngilizce ve Arapça yayınlanan uyarı, örgütün gizli haberleşme kanalları üzerinden dağıtıldı.

Kaynak: BBC