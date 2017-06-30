IŞİD Karşıtı Koalisyon’dan 'Afrin' Açıklaması

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Ablay Ryan Dillon, video konferans yöntemiyle bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

PYD/PKK’nın taciz ateşine karşılık Türkiye’nin, örgütün Afrin bölgesindeki mevzilerini top atışına tutmasıyla ilgili bir soru üzerine Albay Dillon, Rakka’da IŞİD’e karşı verdikleri mücadelede dikkatlerinin dağılmasını istemediklerini söyledi.

"RAKKA'DAN DİKKATLERİ ÇEVİRECEK VEYA CAYDIRACAK HER ŞEYDEN KAYGILIYIZ"

Dillon, ABD’nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK unsurlarını desteklemediğini hatırlatan ve oradaki Türkiye destekli muhalif kuvvetlerle PYD/PKK’nın askeri kolu YPG arasındaki çatışmalardan kaygı duyup duymadığını soran AA muhabirine şu cevabı verdi:

“Şu anda odaklandığımız yer olan Rakka’dan dikkatleri çevirecek veya caydıracak her şeyden kaygılıyız. Dolayısıyla eğer Rakka savaşında olan SDG odağını başka bir yere çevirirse, bu onların IŞİD ile savaşmadığını gösterir. Bu durumun ortaya çıkmasından kaygılıyız. Bunun nereden geldiği ve kimin sebep olduğu önemli değil.”

"BU KONUDA SPEKÜLASYONDA BULUNMAK İSTEMİYORUM"

Türkiye’nin örgütle mücadele etmeye devam etmesi durumunda ABD’nin bir müdahalesinin olup olmayacağına yönelik bir soruya ise Dillon, “Oraya varmayacağız. Bu konuda spekülasyonda bulunmak istemiyorum. Ortağımız SDG’yi Rakka’da ve belki de başka yerlerde DEAŞ’a karşı destekleyeceğiz.” dedi.

PKK-PYD YARDIMLAŞMASI

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la görüşmesi sırasında ABD’nin PKK’ya karşı Türkiye’ye desteğini artıracağı yönündeki sözleri hatırlatılan Dillon, bu durumun IŞİD karşıtı koalisyonun parçası olan SDG'yi nasıl etkileyeceği sorusunu da cevapladı.

Dillon, ABD’nin de PKK’yı terör örgütü olarak tanıdığını, ancak IŞİD karşıtı koalisyonun söz konusu yardımlaşma sürecinde ne yapacağını bilmediğini söyledi. Sözcü, “Defalarca söylediğim gibi şu anda DEAŞ üzerine odaklanmış bulunuyoruz, PKK üzerine değil. Ancak hükümetimizden talimat almaya hazırız.” dedi.