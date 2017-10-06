IŞİD: Kadınların Silahlı Cihada Katılmaları Zorunluluk Oldu

İnternet üzerinden yayınladığı al-Naba gazetesi aracılığıyla çağrıda bulunan örgüt, savaşın geldiği nokta nedeniyle "kadınların silahlı cihada katılmalarının zorunluluk olduğunu" ifade etti.

Bu çağrı, bugüne kadar kadınları savaşta kullanmakta isteksiz olan örgütün politikasında önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Al-Naba'da yayımlanan "Kadınların düşmanlara karşı cihattaki görevi" başlıklı makalede, kadınların "eşlerini ve çocuklarını cihada teşvik etmenin" yanı sıra bir rolü daha olduğu öne sürüldü.

Makalede, "Kadınlar kendilerini Allah yolundaki cihatçılar olarak görmeli ve dinlerini korumak için kendilerini feda etmeye hazır olmalı" ifadeleri yer aldı.

IŞİD aynı gazetede 25 Mayıs'ta yayımlanan bir makalede bazı kadınların canlı bomba olmak için başvuruda bulunduğunu ancak "Allah savaşmayı erkeklere özgü kıldı" diyerek başvuruları reddettiğini bildirmişti.

Kaynak: BBC