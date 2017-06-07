IŞİD İran'ı Kendi Sahasında Vurdu!

İran, bu sabah bir saldırı dalgasıyla sarsıldı, meclis binası ve Ayetullah Humeyni türbesinde üç canlı bomba kendini patlattı. Saldırganlar meclisi Kalaşnikoflarla bastı, saatlerce polisle çatışan saldırganlardan biri kendini havaya uçurdu. Öğle saatlerinde dört saldırgan öldürüldü ve meclisteki rehine eylemi bitti. En az 12 can kaybı var, 47 yaralı da hastanelere taşındı. Akşam saatlerinde açıklama yapan İran Devrim Muhafızları, saldırının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu belirterek intikamın alınacağını duyurdu.

Saldırıları IŞİD üstlendi. Son birkaç aydır Tahran yönetimini tehdit eden örgüt, İran'da ilk kez saldırı düzenledi.

Sabah saatlerinde ilk olarak başkent Tahran'daki mecliste silah sesleri duyuldu. Meclisin içine iki Kalaşnikof ve bir tabancayla giren saldırganlar peş peşe ateş açtı.

Saldırganlardan biri, meclis içinde dört kişiyi rehin aldı. Polis ve terör timlerinin etrafı sarması üzerine, rehineleri elinde tutan saldırgan kendini havaya uçurdu. Bir canlı bomba ise polis tarafından engellendi ve gözaltına alındı.





Öğle saatlerinde yapılan resmi açıklamada, dört saldırganın öldürüldüğü ve rehine eyleminin sona erdiği duyuruldu.

Saldırı sırasında video çektiler

Örgütün saldırı sırasında çekilmiş bir video yayınladı, görüntüde bir saldırganın "Allahım şükürler olsun. Acaba buradan çıkabilecek miyim?" dediği duyuluyor.

Kadın kılığında girdiler

İran İçişleri Bakanlığı, saldırganların ana kapıdan kadın kılığında girdiğini duyurdu.

Uluslararası haber ajanslarından gelen görüntülerde binadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Keskin nişancılar konuşlandı

Saldırının duyulmasıyla yüzlerce kişi meclis binasına koştu, toplanan kalabalık polis kordonu çevresinde çatışmayı takip ediyor.

Press TV, meclis etrafındaki binalara konuşlanan keskin nişancıların fotoğrafını servis etti. Bir başka fotoğrafta ise, polisin bir çocuğu sessizce meclis penceresinden çıkarmayı başardığı görülüyor.

Türbede bir saldırgan kendini patlattı, biri siyanür içti

Meclisteki saldırıdan dakikalar sonra bu kez Tahran'ın güneyindeki Ayetullah Humeyni türbesinde saldırı düzenlendi. Bir canlı bomba kendini patlattı. Canlı bombanın kadın olduğu açıklandı. İkinci saldırgan da yine türbede üstündeki patlayıcıları infilak ettirdi.

Türbeye saldıranlardan biri ise siyanür içerek intihar etti. Polis üzerinde intihar yeleği bulunan bir başka saldırganı gözaltına aldı.



Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, türbedeki öldürülen saldırganlardan birinin ceset fotoğrafını dünyaya geçti.

Türbedeki saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılıyor.

Ayetullah Humeyni, 1979 İran İslam devriminin lideriydi ve halihazırda ülkenin en önemli dini figürü.

Devrim Muhafızları: Saldırının arkasında Suudi Arabistan var, intikam alınacak

Saldırıların ardından bir açıklama yapan Devrim Muhafızları Suudi Arabistan’ı hedef gösterdi. Açıklamada "Saldırının arkasında Suudi Arabistan var. Kimsenin şüphesi olmasın. Saldırın intikamını alacağız." denildi.