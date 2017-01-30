IŞİD, İdlib’e Saldırabilir!

»Ana Sayfa»Suriye
30.01.2017 09:30
IŞİD, İdlib’e Saldırabilir!
Musul ve Telafer’deki 7 bin IŞİD militanının Deyrizor ve Rakka’ya geçtiği bildirilirken örgütün İdlib’e saldırmak için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

Musul ve Telafer’de bulunan 7 bin IŞİD militanı Irak’ın sınır kasabası Baac üzerinden Deyrizor ve Rakka bölgelerine geçti.

Humus, Şam, Hama ve Halep kırsalına sevk edilen IŞİD militanlarının yeni bir saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

Yeni Şafak’ın bölge kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, geçişler gece 03.00-05.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Aileleri ile birlikte gece yüzlerce araçlık konvoylar eşliğinde Suriye’ye geçiş yapan militanlar arasında Bağdadi’nin Halife Ordusu’na bağlı bin 500 kişilik bir grup da bulunuyor.

Musul ve Telafer’den Suriye’ye sevk edilen IŞİD militanları Hanasır-Sifira bölgesinde mevzilenirken örgütün İdlib’e yönelik büyük çaplı bir saldırı hazırlığı yaptığı iddia ediliyor.

Esed güçleri tarafından kontrol edilen ve İdlib’e açılan kapı niteliğindeki Hanasır’a saldıran IŞİD militanları kasabada kontrolü ele geçirdi.

Esed güçlerine ait çok sayıda silah ve cephaneyi de ele geçiren IŞİD, aynı zamanda Esed güçlerinin Hama bağlantısını da kesti.

Direnişçiler, IŞİD’in bölgeye asker ve silah sevk etmeye devam ettiğini söylüyor.

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