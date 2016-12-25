IŞİD Esed’in Elindeki Deyre Zor Kentini Kuşattı

»Ana Sayfa»Suriye
25.12.2016 20:11
IŞİD Esed’in Elindeki Deyre Zor Kentini Kuşattı
​​​​​​​IŞİD ile Esed rejimi Deyre Zor kentinde büyük bir savaşa hazırlanıyor. IŞİD kentteki Rejim birliklerini tamamen kuşattı.

IŞİD Palmira'nın ardından Esed rejimi'nin büyük bir birlik bulundurduğu Deyre Zor kentinde harekete geçti. IŞİD rejim askerlerinin Başkent Şam ile iletişimini kesti.

Deyre Zor kentinin ülkenin çöl kesiminde ve en doğusunda bulunması sebebi ile Esed güçlerinin bölgeye intikali imkansız olarak görülüyor.

Kaynak: Yeni Akit

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