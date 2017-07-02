IŞİD, Esed Güçlerine Ait Helikopteri Düşürdü!
Esed güçlerine ait bir helikopterin Suriye’nin doğusunda IŞİD mensupları tarafından düşürüldüğü bildirildi.
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Suriye’de IŞİD, Meyadin ve Deyrizor bölgesini bombalayan Beşşar Esed güçlerine ait bir helikopteri Deyrizor kentinin batısında düşürdüğünü duyurdu.
Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Esed güçlerine bağlı kaynaklar ise helikopterin Esed Hastanesi’nin civarında uçaksavar ile vurularak düşürüldüğünü doğruladı.
Helikopter pilotlarının durumu ile ilgili arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
Etiketler : suriye, ışid, beşşar esed, deyrizor
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