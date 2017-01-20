IŞİD El-Bab'da TSK’ya Saldırdı

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20.01.2017 18:17
IŞİD El-Bab'da TSK’ya Saldırdı
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'nci gününde IŞİD unsurları, Suriye'nin El Bab bölgesinde TSK’nın bulunduğu alana saldırdı. Saldırıda 5 asker hayatını kaybederken 9 asker de yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, IŞİD mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 5 askerin hayatını kaybettiği, 9 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay açıklamasında yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edildi.

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