IŞİD El-Bab'da TSK’ya Saldırdı
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'nci gününde IŞİD unsurları, Suriye'nin El Bab bölgesinde TSK’nın bulunduğu alana saldırdı. Saldırıda 5 asker hayatını kaybederken 9 asker de yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, IŞİD mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 5 askerin hayatını kaybettiği, 9 askerin ise yaralandığı bildirildi.
Genelkurmay açıklamasında yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edildi.
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