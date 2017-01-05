IŞİD (DAEŞ) Örgütü Kimdir ve Hedefleri Nedir?

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05.01.2017 02:12
IŞİD (DAEŞ) Örgütü Kimdir ve Hedefleri Nedir?
IŞİD üzerine bir çok kesimlerden analizler geliyor, ve çoğunlukla bu analizler komplodan öteye geçmiyor. Şeyh Abdullah Muhaysini IŞİD'i tüm yönleriyle anlatıyor...

IŞİD üzerine analizler yapılırken bu örgütün en büyük zulümleri Esed'e karşı direnen mücahitlere yaptığı unutuluyor veya unutturuluyor. Suriye’de direniş güçlerinin alimlerinden Şeyh Abdullah Muhaysini’nin IŞİD hakkındaki görüşleri:

(Videoda çocuklara seyredilmemesi gereken görüntüler vardır. +18)

 

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