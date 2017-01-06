IŞİD Bingazi’den Çekildi

»Ana Sayfa»Libya
06.01.2017 10:19
IŞİD Bingazi’den Çekildi
IŞİD’in dün sabah saatlerinde Libya’nın Bingazi kentinden çekildiği belirtildi. Örgütün Libya’nın orta kesimlerinde yer alan Misrata ile Sirte arasında bir yere çekildiği düşünülüyor.

Suriye ve Irak’ın yanı sıra Libya’da da varlık gösteren IŞİD’in Bingazi’den çekilerek, Libya’nın orta kesimlerine doğru gerilediği belirtiliyor.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, Bingazi’deki yerel kaynaklar, 13 arabadan oluşan örgüte ait konvoyda yaklaşık 60 IŞİD mensubunun bulunduğu belirtildi.

IŞİD, bir süredir Bingazi’nin batı kesimini abluka altında tutuyordu.

Çatışma Yaşandı

IŞİD’in Bingazi’den çekilmeyi iki aydır planladığı ve çekilme eyleminin Libya’daki Halife Hafter güçleriyle anlaşmalı bir şekilde yapıldığı ve IŞİD mensuplarının çekilmesi sırasında Halife Hafter güçleri tarafından örgüte yönelik bir hava saldırısı düzenlenmediği belirtildi.

IŞİD mensuplarının es-Sabiri bölgesinden çekilirken bir çatışma yaşandığı belirtildi. Çatışmada 2 IŞİD mensubunun öldüğü ve Halife Hafter’e bağlı güçlerden 2 kişinin rehin alındığı ifade edildi.

Bingazi’den çekilen IŞİD mensuplarının Libya’nın orta kesimlerinde yer alan Misrata ve Sirte arasında bir bölgede olduğu düşünülüyor.

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