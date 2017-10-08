IŞİD Afganistan’da Okulu Ateşe Verdi

Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Cüzcan vilayetindeki Emniyet Müdürü Fakir Muhammed Cüzcani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IŞİD’lilerin Kuş Tepe’nin Garden bölgesine saldırmasının ardından bölgedeki bir erkek lisesini yaktığını belirtti.

Kuş Tepe’de IŞİD’liler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmanın yaklaşık bir haftadır sürdüğünü ifade eden Cüzcani, örgüt üyelerinin Garden bölgesini ele geçirdikten sonra 2 sivili de devlete destek verdiği gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

Cüzcani, bölgede en kısa zamanda operasyon başlatılacağını da kaydetti.