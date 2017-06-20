IŞİD, 9 PYD/YPG Militanını Esir Aldı
ABD öncülüğünde Rakka’ya yönelik saldırılar gerçekleştiren PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin 9 militanı IŞİD tarafından esir alındı.
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PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG, ABD öncülüğünde Rakka’ya yönelik saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor.
Yeni Akit’te yer alan habere göre, kentin kuzeyinde bulunan Sanayi Mahallesi’nde IŞİD ile PYD/YPG arasında çıkan çatışmalar sırasında PYD/YPG’nin 9 militanı İŞİD tarafından esir alındı.
Ciddi Kayıplar Veriliyor
Rakka’nın kuzeyinde yoğunlaştığı bildirilen çatışmalarda iki örgütün de ciddi kayıplar verdiği belirtiliyor.
Kayıpların bini geçtiği ifade edilen çatışmalarda öldürülen PYD/YPG militanlarının Ayn el-Arab’da gömülmeye başlandığı ise gelen diğer bilgiler arasında.
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