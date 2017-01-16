“IŞİD, 320 Iraklıyı Serbest Bıraktı”
Enbar Operasyonlar Komutanlığı’ndan Albay Velid ed-Dıleymi, yaptığı açıklamada, IŞİD’in aralarında Irak’ın Enbar vilayetine bağlı el-Kaim ilçesinden asker ve personellerin de bulunduğu 320 Iraklıyı Irak-Suriye sınırında serbest bıraktığını söyledi.
Rudaw’da yer alan habere göre, Velid ed-Dıleymi, IŞİD’in söz konusu kişileri, örgütün Enbar’daki karargâhlarına ilişkin Haydar el-İbadi güçlerine bilgi akışı sağladıkları gerekçesiyle geçen yıl alıkoyduğunu kaydetti.
ed-Dıleymi, bu kişilerin geçen yıl örgüt tarafından Suriye’ye götürüldüğünü belirtti.
Ramadi’de Süreç
IŞİD, günler süren şiddetli çatışmaların ardından 15 Mayıs 2015’te Enbar vilayetinin idârî başkenti Ramadi’nin büyük bölümünü, 18 Mayıs’ta da tümünü ele geçirmişti.
Haydar el-İbadi’ye bağlı güçler tarafından 28 Aralık’ta IŞİD’den alınan Enbar vilayetinin idârî başkenti Ramadi’nin yüzde 80’i harabeye dönmüş durumda.
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