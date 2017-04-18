“İşgale Yönelik Mücadeleyi Karnımız Açken de Kazanabiliriz”

»Ana Sayfa»Filistin
18.04.2017 07:02
“İşgale Yönelik Mücadeleyi Karnımız Açken de Kazanabiliriz”
İşgalci İsrail’in hapishanelerindeki Filistinli tutsaklar için Gazze Şeridi’nde destek gösterisi düzenlendi.

“Filistin Esirler Günü” dolayısıyla Gazze kentindeki Meçhul Asker Anıtı’nın önünde toplanan göstericiler, işgalci İsrail’in hapishanelerindeki Filistinli yakınlarının posterlerini taşıyarak Uluslararası Kızılhaç binasına yürüdü. Yürüyüş sırasında, Filistinli tutsakların serbest bırakılması yönünde sloganlar atıldı.

“İşgale Karşı Direnişin Bir Yolu Bu”

Euro News’ta yer alan habere göre, Filistinli eski mahkûm Kader Adnan gösteri sırasında basına şu açıklamayı yaptı:

“Mahkûmlar açlık grevine gittiğinde kendilerini özgür hissediyor. İşgale karşı direnişin bir yolu bu. Biz bu işgale yönelik mücadeleyi karnımız açken de kazanabiliriz. Bu ayrıca uluslararası camiaya ve dünyadaki insanlara Filistinlilerin özgürlük arayışını gösteren bir mesaj.”

İki Bin Filistinli Tutsak Açlık Grevine Başladı

Bu arada işgalci İsrail’in hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için pazartesi sabahı açlık grevine başladı.

Filistin Esirler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde 57’si kadın, 300’ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutsak bulunuyor.

Filistin’de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkûm olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi’nin işgalci İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974’ten bu yana her yıl “Filistin Esirler Günü” olarak anılıyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “İsrail Hapishanelerinde 6 Bin 500 Filistinli Tutsak Var”15 Nisan 2017 Cumartesi 16:31
  • Gazze’de Mumlu Protesto15 Nisan 2017 Cumartesi 07:47
  • Hamas ile Fetih Arasındaki Uzlaşı Girişimleri13 Nisan 2017 Perşembe 19:42
  • Filistinli Anne: Yaklaşık 6 Aydır Oğlumu Göremiyorum10 Nisan 2017 Pazartesi 15:41
  • Yahudi Yerleşimciler Filistinlilere Ait 300 Zeytin Ağacını Kesti!10 Nisan 2017 Pazartesi 12:49
  • Gazze'de Abluka Karşıtı Gösteri10 Nisan 2017 Pazartesi 07:58
  • Gazzeli Kadınlardan Filistinli Tutsaklara Destek09 Nisan 2017 Pazar 07:38
  • ABD, Filistinli Komutan Ahmed el-Gandur’u “Terör” Listesine Aldı!08 Nisan 2017 Cumartesi 19:33
  • UNRWA, Filistin'de Eğitim Müfredatını Siyonistlere Göre Uyguluyor07 Nisan 2017 Cuma 16:30
  • Hamas 3 İsrail İşbirlikçisini İdam Etti!06 Nisan 2017 Perşembe 21:06
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim