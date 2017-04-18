“İşgale Yönelik Mücadeleyi Karnımız Açken de Kazanabiliriz”

İşgalci İsrail’in hapishanelerindeki Filistinli tutsaklar için Gazze Şeridi’nde destek gösterisi düzenlendi.

“Filistin Esirler Günü” dolayısıyla Gazze kentindeki Meçhul Asker Anıtı’nın önünde toplanan göstericiler, işgalci İsrail’in hapishanelerindeki Filistinli yakınlarının posterlerini taşıyarak Uluslararası Kızılhaç binasına yürüdü. Yürüyüş sırasında, Filistinli tutsakların serbest bırakılması yönünde sloganlar atıldı.

“İşgale Karşı Direnişin Bir Yolu Bu”

Euro News’ta yer alan habere göre, Filistinli eski mahkûm Kader Adnan gösteri sırasında basına şu açıklamayı yaptı:

“Mahkûmlar açlık grevine gittiğinde kendilerini özgür hissediyor. İşgale karşı direnişin bir yolu bu. Biz bu işgale yönelik mücadeleyi karnımız açken de kazanabiliriz. Bu ayrıca uluslararası camiaya ve dünyadaki insanlara Filistinlilerin özgürlük arayışını gösteren bir mesaj.”

İki Bin Filistinli Tutsak Açlık Grevine Başladı

Bu arada işgalci İsrail’in hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için pazartesi sabahı açlık grevine başladı.

Filistin Esirler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde 57’si kadın, 300’ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutsak bulunuyor.

Filistin’de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkûm olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi’nin işgalci İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974’ten bu yana her yıl “Filistin Esirler Günü” olarak anılıyor.