İşgalcinin Timsah Gözyaşları

»Ana Sayfa»Irak
23.03.2017 10:42
İşgalcinin Timsah Gözyaşları
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i ilk sorgulayan eski CIA Ajanı Nixon, iki aydan fazla süren sorgulamalardan sonra Irak'ta kimyasal silah olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i ilk sorgulayan eski ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Ajanı John Nixon, iki aydan fazla süren sorgulamalardan sonra bu ülkede kimyasal silah olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.

Nixon, geçen aralık ayında ilk baskısı yayımlanan Başkanı Sorgulama (Debriefing the President) adlı kitabıyla ilgili olarak Washington merkezli Brookings Enstitüsünde konuştu.

Irak'ın işgalinden 8 ay sonra Irak'a gittiğini aktaran Nixon, CIA'e girmeden önce Georgetown Üniversitesinde ulusal güvenlik üzerine çalışmalar yaptığını ve ağırlıklı olarak Saddam Hüseyin'le ilgili çalıştığını söyledi.

Saddam Hüseyin ile ilgili birçok efsanenin dolaştığını, devrik liderin dublörler kullandığını ifade eden Nixon, hakkında çok fazla video ve fotoğraf incelediğini dile getirdi.

Nixon, Saddam'ın bulunduğu odaya girer girmez yüzündeki ifadeden karşısındaki kişinin dublör değil Saddam Hüseyin olduğunu anladığını belirterek, "Odaya Saddam Hüseyin'in gerçek Saddam olup olmadığını tespit etmek için girdim. Tabii elimizde Saddam'la ilgili bize verilen fiziki özellikler vardı; örneğin bileğinde aşiretinin dövmesi, bacağında bir mermi izi vardı. Hepsini kontrol ettim ancak içeri girer girmez yüzüme ilk baktığı anda onun Saddam olduğunu anladım." diye konuştu.

"KİMYASAL SİLAH YOKTU"

Saddam Hüseyin'in yakalandığında Amerikan yönetiminin devrik lidere ne yapacağını bilmediğini söyleyen emekli ajan, haftalarca sadece onu konuşturmalarını istediklerini ve kendisinin de Saddam'la Irak ve Ortadoğu tarihi üzerine uzun uzun görüşmeler yaptığını anlattı.

Herkesin merak ettiği kitle imha silahları konusunda uzun uzun konuştuklarını kaydeden Nixon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ay süren ve her defasında konunun bir şekilde kitle imha silahlarına geldiği sorgulama sonucunda Saddam ile aynı sonuca vardım; Irak'ta kimyasal silah yoktu. Irak rejiminin bir kimyasal silah programı veya nükleer programı yoktu. Aynı zamanda Saddam'ın ileride böyle bir planı da yoktu."

Saddam'ın Birleşmiş Milletler denetçilerine karşı çıkışının anlaşılır olduğuna değinen Nixon, devrik liderin denetleme ekibinde birçok istihbarat mensubunun da olacağını düşündüğünü aktardı.

Nixon, şu bilgileri verdi:

"Egemenlik haklarının ihlali gibi mevzular bir tarafa, Saddam istihbarat örgütlerinin denetleme ekibiyle ülkeye girip ordunun mühimmat kapasitesini ve yerlerini öğrenebileceğinden endişe ettiğini söylüyordu. Daha da önemlisi denetçilerin arasına sızan ajanların rejimin zayıf noktalarını tespit edebileceğinden endişe ediyordu ki bu oldukça anlaşılır bir şeydi. Dolayısıyla konunun kimyasal silahların tespitinden farklı olduğunu düşünüyorum."

Saddam'ın gelinen noktada idam edileceğini bildiğini ancak buna rağmen oldukça sakin ve vakur olduğunu bildiren Nixon, onu "karşılaştığı en karizmatik liderlerden biri" diye tanımladı.

John Nixon, ABD yönetiminden herkesin Saddam'ın yakalanmadan intihar edeceğini savunduğunu ancak CIA psikiyatristlerinin onun gibi davasına bağlı birinin kendini öldürmeyeceği sonucuna vardığını kaydetti.

Emekli ajan, Saddam'a kendisinin devrildiğini, yeni bir hükümetin kurulacağını ifade ettiğini, onun ise kendisine ABD'nin Irak'ta başarısız olacağını söylediği bilgisini verdi.

Nixon, şöyle konuştu:

"Bana, 'Siz bu ülkeyi tanımıyorsunuz. Ben gidersem benden sonra bu ülke terör yuvasına döner ve birçok grup adeta ülkeyi savaş alanına çevirir' dedi. Kendisine ifade etmedim ama içimden 'Bu konuda hakkın var' dedim. İran'ın ve Şiilerin mezhep eksenli yayılmacılığına vurgu yapıyordu. Bunun Irak toplumunda ve daha geniş Arap coğrafyasında ciddi sonuçlarının olacağını söylüyordu. Açıkçası bu konuda haklı çıktı."

Kendisi dahil birçok kişinin Saddam Hüseyin'in idamıyla Irak'ın bir hukuk devleti olarak yoluna devam edeceğine inandığını anlatan Nixon, buna karşın Saddam'ın bir gece alınıp kameralar karşısında sloganlarla idam edildiğini gördüğünde hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Saddam'ın çok kötü şeyler yaptığını savunan Nixon, "Tam da yıllarca Irak'ta yaptığı gibi idam edildi. O zaman, 'Aman Tanrım, biz bunun için buraya gelmiş olamayız' dedim." ifadelerini kullandı.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İHH'dan Musul Halkına Gıda ve Tıbbi Yardım18 Mart 2017 Cumartesi 22:58
  • Haşdi Şa’bi Rüşvet Vererek Kakai Kürtleri Yanına Çekiyor16 Mart 2017 Perşembe 11:33
  • Kerkük Valisi'nden Kürdistan Bayrağı ve Kürtçe Kararı16 Mart 2017 Perşembe 10:08
  • 'Musul Halkını Soykırıma Tabi Tutmada Her Türlü Yola Başvuruldu'16 Mart 2017 Perşembe 02:14
  • Barzani: İşgalci PKK, Irak Kürdistanı’nı Terketsin15 Mart 2017 Çarşamba 22:40
  • Iraklı Kadın Parlamenterler: Çok Eşlilik Yasası Getirilsin13 Mart 2017 Pazartesi 09:09
  • Irak’ta Düğün Salonuna Bombalı Saldırı: 23 Kişi Hayatını Kaybetti!09 Mart 2017 Perşembe 07:49
  • “Musul’daki Çatışmalarda 16 Sivil Hayatını Kaybetti”05 Mart 2017 Pazar 20:22
  • Musul'da Kimyasal Saldırı05 Mart 2017 Pazar 11:27
  • “Münbiç'i Esed’e Teslim Ettiniz, Neden Sincar'dan da Çekilmiyorsunuz?"03 Mart 2017 Cuma 20:16
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Van'dan Cemalettin Elasan'ın Kız Kardeşi Vefat etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Çorum’dan Mustafa Kerim-Şerife Üngör Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    Bağcılar’dan Hamit Geçer Kardeşimizin Ablası Vefat Etti
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim