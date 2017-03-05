İşgalcilerin Zindanlarındaki Doktorların Her Biri Önlük Giymiş Hitler

Siyonist işgal rejiminin eline düşüp zindana atılan Filistinliler hem fiziki hem de psikolojik işkenceye maruz kalıyorlar. Sorgu esnasında ve zindanda gardiyanlar ve sorgu memurları Filistinli esirlere yaptıklarıyla adeta Nazileri andırıyorlar.

Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Heyeti’nin yayınladığı ve bir nüshası Filistin Enformasyon Merkezine ulaşan raporda, cezaevlerinde bulunan Siyonist doktorların, yahut işgal rejiminin güvenlik ve askeri birimlerinde çalışan doktorların esirlere psikolojik baskı yaptıkları, onları ihmal edip bedenlerini kemiren ve yiyip bitiren hastalıklarla baş başa bıraktıkları, bu konuda uluslararası sözleşme ve tıp ahlakına uymadıkları ifade edildi.

Raporda, esirlerin verdiği ifadelerin işkence konusunda doktorlarla sorgucuların birlikte hareket ettiklerini ortaya koyduğu, esirlerin işkence gördüklerine dair gelen raporları dikkate almadıkları, sorgu odalarında tedaviye ihtiyacı olan yaralılara ve hasta esirlere gereken müdahaleyi yapmadıkları hatırlatıldı.

Doktorların sorgu memurlarının ve istihbarat elemanlarının tedaviye karşılık istedikleri ifadeyi kabul etmelerine de müdahale etmediklerine dikkat çeken insan hakları kuruluşu, bu şekilde doktorların işkenceye alet olduklarını kaydetti.

“Esirlerin tedavi için veya başka hastanelere nakil için yıllara varan uzun sürelerde beklemelerine neden olan doktorlar insanlık suçu işliyorlar” ifadesine yer veren rapor, hastalıkların esirlerin vücutlarını tahrip etmesi sonucu hasta esirlerden bazılarının işgal zindanlarında şehit olduklarını belirtti.

FİEM