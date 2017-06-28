İşgalcilerin Saldırıları Apaçık ve Tehlikeli Bir Oyun

İşgal rejimini gerginliği tırmandırmaması yönünde uyaran Hamas, sonucu hesap edilmeyen politikaların yol açabileceği her türlü gelişmeden işgal rejiminin sorumlu olacağını söyledi.

Hamas sözcülerinden Fevzi Burhum konuyla ilgili yayınladığı ve Filistin Enformasyon Merkezi'ne ulaşan bildiride, işgal rejiminin saldırılara bahane üretmek için Gazze Şeridi'nden füze atıldığını iddia ettiğini ve IŞİD adına bir de bildiri uydurulduğunu ifade etti.

Burhum, bu apaçık ve tehlikeli oyunu daha ileriye götürmemesi, gerginliği sürdürmemesi ve Filistinlilerden hiçbirine zarar vermemesi yönünde işgal rejimini uyardıklarını belirtti.

İşgal ordusu topçusu ve savaş uçakları bu sabah (27 Haziran Salı) erken saatlerde Gazze Şeridi'nde direnişe ait bazı alanlara bir dizi saldırı düzenledi.

Saldırılarda maddi hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

FİEM