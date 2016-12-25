İşgalcilere Moral İçin Suriye'ye Yola Çıktılar, Balıklara Yem Oldular!

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25.12.2016 20:36
İşgalcilere Moral İçin Suriye'ye Yola Çıktılar, Balıklara Yem Oldular!
Suriye işgalci Rus askerlerine moral vermek için Kızıl Ordu Korusunu Lazkiye’ye taşıtan Rus uçağı Karadeniz’de düştü.

Rusya Savunma Bakanlığına ait, 92 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi.

Tass ajansı, Soçi şehri güvenlik birimlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın Karadeniz üzerinde düştüğünü duyurdu. Haberde kıyıdan 6 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Soçi şehrinden Rusya'nın Suriye'deki Himiymim üssüne doğru yola çıkan Tupolev Tu-154 tipi uçak havalandıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

Bakanlık, 92 kişinin bulunduğu uçağı arama çalışmalarına başlandığını duyurdu.

92 kişinin isim listesi açıklandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi Rus uçağında bulunan 92 kişinin isim listesini açıkladı. 

Listede, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkilisinin ismi yer aldı. 

"92 kişiden sağ kurtulan yok"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına ait Tu-154 tipi uçağın saat 05.25'te Soçi'deki Adler havalimanından havalandıktan sonra 05.27'de radardan kaybolduğunu söyledi.

Konaşenkov, "Uçağın düştüğü yer tespit edildi. Kazadan sağ kurtulan olduğu yönünde işaret bulunmuyor" dedi.

"4 kişinin cesedine ulaşıldı"

Arama kurtarma çalışmalarına dört gemi, dört helikopter, bir uçak ile bir insansız hava aracının katıldığını ifade eden Konaşenkov, Tu-154'ün parçalarının Soçi kıyılarında Karadeniz'in 70 metre derinliklerinde tespit edildiğini belirtti. 

Konaşenkov, 4 kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaştı. 

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