İşgalciler Mescid-i Aksa'ya Çıkan Yollarda Cemaate Saldırdı

Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda ve Kudüs'ün farklı noktalarında gerçekleşen müdahalelerin ardından sokaklar bir anda savaş alanına döndü.

İşgalci İsrail polisinin plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu onlarca kişi yaralandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te polisin cemaate müdahale ettiği yerlerin başında Selahaddin Caddesi, Vadi el-Coz, Ras el-Amud ile Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) ve Meclis kapıları geliyor.

Şehrin sokaklarında yoğun ambulans ve çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor.

Filistinli gençler de İsrail polisinin müdahalesine taşlarla karşılık vermeye çalışıyor. Filistin Kızılayı onlarca yaralı olduğunu ve yaralılara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin Caddesi ve Ras el-Amud'da "taş atan Filistinlilere" müdahale edildiği belirtildi.

Kudüs'ün üzerinde polis helikopterleri sürekli uçmaya devam ediyor.

Batı Şeria'da 39 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen yürüyüşlere İsrail askerleri müdahale etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Beytüllahim kentinin kuzey girişinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında eylem yapan Filistinlilere, göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Filistinli 39 eylemcinin atılan gazlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edilen açıklamada, İsrail askerlerinin kullandığı gaz bombası kapsülünün bir gencin doğrudan başına isabet ettiği aktarıldı.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif’te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.