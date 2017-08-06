İşgalciler 6 Ayda Yerleşke İhalelerini 3 Kat Artırdı

Filistin’de yayınlanan resmi istatistikler, Siyonist işgal rejiminin bu yılın ilk yarısında Batı Yaka’da yerleşke inşaatları için açtığı ihalelerin bir önceki yılın aynı dönemine göre üç kat daha arttığını ortaya koydu.

FKÖ’ye bağlı Toprağı Savunmak ve Yerleşim Birimlerine Karşı Koymak İçin Ulusal Ofis tarafından yayınlanan haftalık istatistiki raporda, Siyonist işgal rejiminin Filistin, Arap dünyası ve uluslararası camianın tepkisine rağmen bu yılın ilk yarısında Doğu Kudüs dahil Batı Yaka’da yerleşke inşaatına hız verdiği belirtildi.

Netanyahu hükümetinin bu hususta her fırsatı değerlendirdiğine dikkat çeken rapor, işgal rejimi başbakanının geçen hafta sonu bin konutluk yerleşke için harç döktüğünü hatırlatarak, Netanyahu’nun yerleşke konusundaki başarılarıyla da iftihar ettiğini kaydetti.

Diğer taraftan işgal ordusu, Batı Yaka’daki Filistin köylerini, şehir ve beldelerini birbirinden ayıran 42 kilometrelik ırkçı ayrım duvarını tamamladığını duyurdu.

Irkçı ayrım duvarını bitirdiğini duyuran işgal ordusu, işgal ordusunun Filistin topraklarında inşa ettiği 712 kilometrelik dikenli tellerden, kazıdığı hendeklerden, halka kapattığı askeri yollardan ve beton duvarlardan bahsetmedi.

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