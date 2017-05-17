“İşgalci Uydurma Hikayelerle İslami Hareket'e Darbe Vurmaya Çalışıyor”

1948'de işgal edilen Filistin topraklarında faaliyet gösteren İslami Hareket'in lideri Şeyh Raid Salah, işgal rejiminin eylem hazırlığında olan İslami Hareket üyesi dört kişinin yakalandığı iddiasının uydurma bir hikaye olduğunu söyledi.

Salah, gözaltına alınanların gerçekte Mescid-i Aksa'ya aşık oldukları için gözaltına alındıklarını ifade etti.

Şeyh Raid Salah bugün (17 Mayıs Çarşamba) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, işgal istihbaratının söz konusu uydurma rivayetle dikkatleri gençlerin gözaltına alınmasının gerçek nedeninden başka yöne çekmeye çalıştığını belirtti.

İşgal rejimi iç istihbarat teşkilatı "Şabak", Kasım 2015'te İslami Hareket'in yasa dışı ilan edilmesi kararına misilleme olarak eylem planlayan dört Filistinlinin gözaltına alındığını öne sürmüştü.

Şeyh Raid Salah, işgal istihbaratının bildirisini saçma olarak nitelendirerek, Şabak'ın skandallarını gizlemeye çalıştığını bildirdi.

İşgal istihbaratının son olarak 20'den fazla Mescid-i Aksa aşığını gözaltına aldığına dikkat çekerek, işgal savcılığının gözaltına alınanları Mescid-i Aksa'da nöbet tutmak ve Ramazan'da iftar organizasyonları yapmakla suçladığını hatırlattı.

Şeyh Raid Salah, işgal istihbaratının Filistinlilerin dikkatlerini Mescid-i Aksa aşıklarına yöneltilen saçma suçlamalardan başka bir yöne çekmeyi başaramayacağını söyledi.

FİEM