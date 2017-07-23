İşgalci Rusya Ukrayna’daki Paralı Askerlerini Suriye’ye Kaydırdı!

Yeni Akit’in QHA'ya dayandırdığı habere göre Kiev’de basın toplantısında konuşan SBU Başkanı Vasiliy Gritsak,“SBU’nun elde ettiği bilgilere göre, Suriye’de daha önce Donbas’taki çatışmalara katılan 500’den fazla Rus vatandaşı paralı asker olarak savaşıyor. Bunların çoğu özel birimlerin üyeleri olan resmi askerler. Dikkat çekmek isterim ki; söz konusu şahıslar Rusya’nın Suriye’de resmi olarak bulundurduğu asker sayısına dahil değil, bunlar Rusya Savunma Bakanlığı’nın paralı askerleri… Şimdiye kadar bunlardan 124 kişi öldü." ifadelerini kullandı.

Daha önce Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Gritsak, Rusya Federasyonu’nun 5. kol temsilcilerine karşı koymak amacıyla Ukraynalı gazetecilerin enformasyon birliği anlaşması yapması ve propaganda için cezai sorumluluk getirilmesi önerisinde bulunmuştu.