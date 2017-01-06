İşgalci Rusya Uçak Gemisini Suriye'den Çekiyor
İşgalci Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki askeri kuvvetini azaltmaya başladığını ilan etti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Suriye'deki askeri varlıklarını azalttıklarını belirtti.
Gerasimov, "Başkomutan Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda Suriye'deki güçlerimizi azaltmaya başlıyoruz" dedi. Gerasimov, ülkeden ilk olarak ayrılacak grup arasında Amiral Kuznetsov ve kruvazör Pyotr Velikiy'in yer alacağını belirtti.
Gerasimov'un aktardığına göre, bu gemiler personelleri ile birlikte Rusya'daki konuşlanma noktalarına geri dönecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Moskova ve Ankara'nın garantörlüğünde bir ateşkes anlaşması sağlanması sonrası bu ülkeden Rus askeri güçlerinin kısmen geri çekilmesi kararını almıştı. Suriye'de ateşkes 29 Aralık gecesinden itibaren yürürlüğe girmişti.
Kaynak: Yeni Şafak
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