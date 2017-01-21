İşgalci Rusya, Suriye'deki Deniz Üssünü Genişletiyor
Rusya'nın resmi evraklarının yayımladığı internet portalında yer alan anlaşma, Rusya'nın Suriye'nin Tartus şehrindeki deniz üssünün genişletilmesini ve modernize edilmesini öngörüyor.
Anlaşmaya göre, Rusya üste aynı anda 11 gemi bulundurabilecek ve koruma için gerekli personeli yerleştirebilecek. Üssün bulunduğu kıyının deniz ve hava güvenliğini Rusya sağlayacak.
RUSYA 49 YILLIĞINA KULLANABİLECEK
Rusya söz konusu üssü, yargı dokunulmazlığı şartıyla ve kira ücreti ödemeden 49 yıllığına kullanabilecek. Anlaşma taraflar arasında aksi bildirilmemesi durumunda 25 yıl uzayacak. Böylece bir yandan diplomasi zemininde siyasi çözüme taraf olduğunu iddia eden işgalci Rusya, diğer yandan gayri meşru Esed rejimi sayesinde ülkedeki işgalini genişletip kalıcılaştırma yoluna gidiyor.
Anlaşma gereğince üste görevli Rus personel ve ailelerine diplomatlarınkine benzer bir dokunulmazlık tanınacak.
İşgalci Rusya'nın Tartus'ta şu ana kadar Suriye halkı ve onları temsil eden muhaliflere karşı kullandığı üs, askeri gemiler için bakım ve destek tesisi olarak adlandırılıyor. Esed rejimi daha önce de Himeymim Üssü'nü süresiz kullanmasını öngören anlaşma imzalamak suretiyle bölgeyi işbirlikçisi Rusya’ya peşkeş çekmişti.
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