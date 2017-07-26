İşgalci Polis Namaz Sonrası Cemaatten 13 Kişiyi Yaraladı!

Mescid-i Aksa’nın Aslanlı Kapısı’nda kılınan yatsı namazının ardından harekete geçen işgalci İsrail polisi, cemaate ses bombası, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırdı.

AA’da yer alan habere göre, Filistin Kızılayı, saldırı esnasında 13 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, işgalci polisin gazetecileri işlerini yapmaktan alıkoyduğunu ve bir fotoğraf muhabirini darp ettikten sonra gözaltına aldığını belirtti.

Polisin ayrıca ambulansla hastaneye götürülen bir yaralıyı da gözaltına aldığı kaydedildi.

Ne Olmuştu?

İşgalci İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katletmiş, olayda yaralanan 2 işgalci İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatan işgalci İsrail güçleri, Harem-i Şerif’in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin dün gece saatlerinde verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa’nın kapılarındaki dedektör ve kameralar sökülerek kaldırılmıştı.

Sabah saatlerinde bir araya gelen Kudüslü âlimler, Harem-i Şerif’e “girip girmeme” konusundaki kararını açıklamadan önce Kudüs İslami Vakıflar Dairesi’nden rapor istedi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Kudüslü âlimler, saldırılar sonucu mübarek Mescid-i Aksa’ya verilen zararların tespit edilmesi ve giderilmesi için Kudüs İslami Vakıflar Dairesi’ne, Harem-i Şerif’in iç ve dış kısmıyla ilgili bir ön rapor hazırlama görevi verdi.” denildi.