İşgalci Polis Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri’yi Yaraladı!

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasını protesto etmek amacıyla yatsı namazını Aslanlı Kapısı’nın yakınında kılan Filistinlilere müdahale etti.

İşgalci İsrail güçlerinin aşırı güç kullanarak dağıtmaya çalıştığı cemaatte bulunan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri de plastik mermiyle yaralandı.

AA’nın Filistin Kızılayı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yaralanan Şeyh Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan el-Makasid Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şimdiye kadar Şeyh Sabri’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir makamdan açıklama yapılmadı.

Filistin Kızılayı, Aslanlı Kapısı’nda yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığını, yaralıların durumunun ağır ve orta düzeyde olduğu bilgisini aktardı.

Vakit namazlarını Aksa’nın kapılarında kılan cemaate işgalci İsrail polisi zaman zaman sert şekilde müdahale ediyor. Yahudi yerleşimciler ise daha önce olduğu gibi çok sayıda işgalci İsrail polisinin eşliğinde Aksa’nın avlusuna alınmaya devam ediyor.