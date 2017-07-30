İşgalci Polis Bir Filistinli Genci Daha Katletti!

Tel Aviv’e bağlı Yafa beldesinde bulunan Yayvit caddesinde bir olaya karıştığı ve dur ihtarına uymadığı iddia edilen motosikletli bir Filistinlinin işgalci İsrail polisinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, işgalci polis tarafından açılan ateş sonucu ağır bir şekilde yaralandığı belirtilen 20’li yaşlardaki Filistinli gencin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kimlik bilgileri hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan Filistinli gencin katledilmesinin ardından Yafa’da Filistinliler tarafından protesto gösterisi düzenlendi. İşgalci polis gösteri sırasında birçok yolu trafiğe kapattı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.