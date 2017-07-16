İşgalci Polis Aksa’nın Kapılarına Metal Dedektörleri Kurdu!

İşgalci İsrail polisi tarafından üç gündür kapalı tutulan Harem-i Şerif’in bugün öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak açılacağının açıklamasının ardından kapılara metal arama dedektörleri yerleştirildi.

İşgalci İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan Netanyahu, durumu değerlendirmek amacıyla İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet ve Kudüs Polis Bölge Müdürü ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Harem-i Şerif’in yarın öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak Müslümanlara, ziyaretçilere ve turistlere açılması kararı aldı.” denilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın kapılarına metal arama dedektörlerinin yerleştirileceğine işaret edilen açıklamada, “Aynı zamanda Harem-i Şerif’in kapılarına X-ray cihazları ile Harem’in dışına çevreyi gözetleme amacıyla kameraların yerleştirilmesi kararı alındı.” ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA