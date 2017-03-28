İşgalci Netenyahu Trump’a Teşekkür Etti!
ABD’deki en etkili lobi kuruluşlarından Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi’nin (AIPAC) yıllık konferansına Tel Aviv’den katılan işgalci İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump yönetiminin kendilerine her anlamda “güçlü destek” verdiğini söyledi.
ABD’deki “İsrail yanlısı hareketlerin en büyük toplantısı” olarak görülen ve geçen pazar günü başlayan AIPAC 2017’nin ikinci gününde işgalci Netanyahu’nun Trump’a övgüsü öne çıktı.
AA’da yer alan habere göre, başkent Washington’daki toplantıya video konferans yöntemiyle Tel Aviv’den bağlanan Netanyahu, konuşmasında Trump yönetiminin birçok alandaki desteğine işaret ederek, “Bunu Başkan Trump’ın istediği bütçede de görebilirsiniz, mali sıkılaştırma artarken İsrail’e ayrılan askeri yardımların tamamen korunduğu görülüyor.” dedi.
“Yeni Yerleşim Yerleri” Konusuna Değinmedi
Trump yönetiminin dile getirdiği “yeni yerleşim yerleri” konusuna girmeyen Netanyahu, böylelikle ABD Başkanı ile aralarındaki belki de tek sorun alanına temas etmemeyi tercih etti.
ABD’nin yeni İsrail Büyükelçisi David Friedman’a da referans veren Netanyahu, “David, seni İsrail’de, özellikle de Kudüs’te karşılamak için sabırsızlanıyorum.” diye konuştu.
“Trump ile Çalışacağız”
Konuşmasında, “İsrail, Filistinli ve tüm Arap komşularıyla barışı sağlamak için Başkan Trump ile çalışma ilkesine bağlıdır.” diyen Netanyahu, Orta Doğu’da “barışın” ne şekilde sağlanabileceği anlamında detaylara değinmedi.
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