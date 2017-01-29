İşgalci Netanyahu’dan Trump’a “Duvar” Desteği!

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29.01.2017 09:28
İşgalci Netanyahu’dan Trump’a “Duvar” Desteği!
İşgalci İsrail yönetiminin başbakanı Netanyahu, “Başkan Trump haklı. Ben İsrail’in güney sınırı boyunca duvar inşa ettim. Tüm illegal göçmenleri durdurdu. Bu mükemmel bir fikir.” ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail yönetiminin başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar örme projesine destek verdi.

AA’da yer alan habere göre, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Netanyahu, “Başkan Trump haklı. Ben İsrail’in güney sınırı boyunca duvar inşa ettim. Tüm illegal göçmenleri durdurdu. Bu mükemmel bir fikir.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, “yasa dışı göçmenleri önlemek” ve “sınır güvenliğini artırmak” adı altında Meksika sınırına duvar örülmesini öngören bir kararname imzaladığını açıklamıştı.

Trump’ın kararnameyi imzalamasının ardından, 25 milyar doları bulabileceği belirtilen duvarın kim tarafından ödeneceği tartışmaları başlamıştı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, duvarın masraflarını ödemeyeceğini vurgulamış, Trump da ay sonu Pena Nieto ile yapacağı toplantıyı iptal edebileceği duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Pena Nieto, “ABD’ye gitmiyorum.” açıklaması yapmıştı.

İşgalci İsrail bu ay başında Mısır ile sınırının bir kısmına “akıllı duvar” ördüğünü duyurmuştu. İşgalci İsrail, ayrıca, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria’nın etrafına da sekiz metre yüksekliğinde duvar örerek burada yaşayanların seyahat özgürlüğünü sınırladı.

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