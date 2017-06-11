İşgalci Netanyahu UNRWA’nın Feshini İstedi!

İşgalci İsrail’in Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada Binyamin Netanyahu, “ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’e geçen hafta yaptığımız görüşme sırasında, BM’nin Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) faaliyetlerini sürdürme konusunu yeniden gözden geçirmenin vakti geldi dedim.” ifadelerini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana mültecilere UNHCR’nin baktığını belirten Netanyahu, “Çoğu yerleşik hayata geçmiş Filistinli mültecilerin ise özel bir mülteci komiserlikleri var.” görüşüne yer verdi.

Netanyahu, UNRWA’nın işgalci İsrail’e karşı kışkırtıcılık yaptığını ve bu kuruluşun feshedilmesi gerektiğini iddia etti.

“Çözüm Bulunana Kadar Varlığı Korunmalıdır”

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Mülteci İşleri Dairesi’nce yapılan yazılı açıklama ile Netanyahu’nun açıklamalarına tepki gösterildi.

UNRWA’nın, işgalci İsrail işgal hükümetinin 1948’den beri Filistin halkına karşı işlediği suçların ve Nekbe’nin canlı şahidi olduğu belirtilen açıklamada, “Netanyahu, geri dönüş hakkını hedef alıyor.” vurgusu yapıldı.

UNRWA’nın, 68 yıldır Filistin halkına hizmet ettiği ve varlığının korunması gerektiği kaydedilen açıklamada, “UNRWA, Filistin sorununa âdil ve kapsamlı bir çözüm bulunana kadar varlığı korunmalıdır. İsrail işgali son bulana, 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulana ve 194 sayılı BM kanunlarına göre zorla göç ettirilmiş Filistinliler vatanlarına dönene kadar UNRWA görevine devam etmelidir.” ifadelerine yer verildi.

BM’nin 302 sayılı kararı gereği 1949’da kurulan UNRWA, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye’de yaşayan 5,3 milyon Filistinli mülteciye birçok alanda hizmet sunuyor.