İşgalci Netanyahu: Gazze’yi İşgal Edecek Güce Sahibiz

İşgalci Netanyahu, İsrail’in Gazze’yi yeniden işgal edebileceğini ima ederek Hamas ile siyasi bir çözüme varmanın mümkün olmadığını söyledi.

İşgalci İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi Devlet Denetleme Komisyonu’nun düzenlediği oturumda, Temmuz 2014’te Gazze’ye düzenledikleri saldırı hakkında konuştu.

AA’da yer alan habere göre, Hamas ile işgalci İsrail’in siyasi bir anlaşmaya varmasının mümkün olmadığını belirten Netanyahu, “Hamas ile siyasal çözüm seçeneği yanıltıcıdır.” ifadelerini kullandı.

Hamas’ı yok etmek için Gazze’yi yeniden işgal edebileceklerini ima eden işgalci Netanyahu, şunları söyledi:

“İsrail hâlâ Hamas’ı caydırma ya da Gazze’yi yeniden işgal etme ikilemi içerisindedir. Gazze’yi işgal etme gücüne sahibiz ama daha sonra kime teslim edeceğiz?”

Gazze Şeridi’ne düzenledikleri saldırıda Hamas’a karşı başarı sağladıklarını savunan Netanyahu, “İsrail, Hamas’ın tünel kazmasını engelleyemez ama kendini bu tünellerle mücadele etmeye hazırlamalıdır.” dedi.

Netanyahu, bölgesel bazı güçlerin de Gazze savaşında işgalci İsrail ile iş birliği yaptığına işaret ederek, ayrıntı vermekten kaçındı.