İşgalci İsrail’in “Yıkım Siyaseti” Protesto Edildi

İsrail’in işgal ettiği topraklarda yaşayan Filistinliler, işgalci İsrail’in Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde uyguladığı “yıkım siyasetini” protesto etti.

Kalenseva Halk Komitesi’nin çağrısıyla Cenin, Nablus ve Tulkerem kentlerinin kesiştiği, güneyde yer alan el-Müselles bölgesinde düzenlenen gösteride, işgalci İsrail’in izlediği “yıkım siyaseti” kınandı.

AA’da yer alan habere göre, Filistinlilere ait toprak ve konutların korunmasına yönelik çağrının yapıldığı ve yıkım faaliyetlerinin aleyhinde sloganların atıldığı gösteride, işgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik “kışkırtıcı” tutumuna son vermesi istendi.

Kalenseva Halk Komitesi, İsrail makamlarının, “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle Kalenseva’da yaşayan Filistinli aileye ait bir evin yıkılmasına ilişkin talimat vermesinin ardından gösteri düzenlenmesine yönelik çağrıda bulunmuştu.