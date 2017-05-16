İşgalci İsrail’in Yaraladığı Filistinli Balıkçı Hayatını Kaybetti!

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetleri’nin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki Filistinli balıkçı Muhammed Macid Bekir’in yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bekir’in yaralı hâliyle işgalci İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını aktaran Ayyaş, ayrıca Muhammed Emin Ebu Varde, Yusuf Emin Ebu Varde ve Hüseyin Emin Ebu Varde isimli üç balıkçının da Gazze sahillerinde mesleklerini icra ettiği sırada gözaltına alındığını kaydetti.

Bu arada, Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, vurulduktan sonra işgalci İsrail’e ait bir hastanede hayatını kaybeden Bekir’in cenazesinin Gazze’ye getirildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin İsrail makamlarından açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail güçleri, Filistinli balıkçıların avlanmalarına izin vermeyerek, balıkçı teknelerine sık sık ateş açıp çalışmalarını engelliyor. Filistinli yetkililer bu durumun taraflar arasında varılan ateşkesin ihlali anlamı taşıdığını belirtiyor.

İşgalci İsrail, Temmuz 2014’te Gazze'ye düzenlediği son saldırının ardından Filistinli balıkçıların denize açılma mesafesini 3 milden 6 mile çıkarmıştı. İşgalci İsrail, bazen bu sınırı 3 mile kadar indiriyor. Filistinli yetkililer, İsrail Deniz Kuvvetleri’nin balıkçıların çalışmalarını engellediğini, balık avlamalarına izin vermediğini ve hemen hemen her gün teknelerine ateş ettiğini belirterek, bunu ateşkes anlaşmasının açık ihlali olarak kabul ediyor.

Filistin ile işgalci İsrail arasında 1993’te imzalanan Oslo Antlaşması, Filistinli balıkçıların 20 mil sınırı içinde avlanmasını öngörüyor.