İşgalci İsrail’in Savaş Tehditleri Ne Kadar Ciddi?
İşgalci İsrail’in Eğitim Bakanı Naftali Bennet ve İskan Bakanı Yoaf Galant, işgalci İsrail’in önümüzdeki bahar döneminde Gazze sınırındaki tünellere karşı bir savaş açacağına dâir açıklamalarda bulundu. Bu da Hamas’ı tüneller yıkılmadan önce yeni bir saldırı gerçekleştirmeye itebilir. Bu ise kesinlikle yeni bir savaşa sebep olacaktır.
Acaba gerçekten de Gazze; 2008, 2012 ve 2014 yıllarında olduğu gibi yeni bir savaşa tanıklık mı edecek?
Uzmanların bir kısmı, işgalci İsrail’in tehditlerinin gerçek olmadığını söylerken bir kısmı da açıklamaların gerçekleşmesinin uzak bir ihtimal olmadığını belirtiyor.
“Deneme Balonu”
Askerî ve güvenlik analisti İslâm Şehvan, işgalci İsrail’in savaş tehditlerinin vakıaya uymadığını belirterek işgalci İsrail’in Gazze’ye yaptığı son saldırıların “deneme balonu” mahiyetinde olduğunu söyledi.
Şehvan, savaşın bahar mevsiminde olacağına yönelik söylemleri reddederek savaşın zamanına karar verme yerinin medya olmadığını söyledi.
Filistin direnişinin elindeki imkânların işgalci İsrail’i bir daha düşünmeye iteceğini söyleyen Şehvan, muhtemel bir savaşın uzak bir ihtimal olduğunu belirterek “İsrail ile Filistin direnişi arasında esir takası gibi askıda olan bazı konular var. Savaştan önce bu dosyaların kapanması gerekiyor.” dedi.
“Hazırlıklı Olmamız Gerek”
Siyâsî analist Adnan Ebu Amir, açıklamaları mübalağalı olarak görse de yeni bir savaşın muhtemel olduğunu düşünüyor.
Ebu Amir, açıklamaların daraltılmış bakanlar konseyinde yer alan bir bakan tarafından yapılmasının Filistin çevrelerinde endişe ve korkuya sebep olduğunu belirtiyor.
Ebu Amir, işgalci İsrail ile Gazze direnişi arasındaki son gerginlik ile ilgili olarak şöyle konuştu:
“Bunlar, nabız ölçmeye benziyor. İsrail, Gazze’den atılan her füzeye karşılık veriyor. Filistin direnişi ise İsrail’in gerginliği arttırma adımlarına cevap vermek için uygun bir zaman olmadığını düşünüyor. Çünkü bu, direnişin istemediği bir savaşa neden olabilir. Hamas’ın yeni bir savaşı istemediğini düşünüyorum. Bahara da hazırlıklı olmamız gereken bir nokta olarak bakıyorum”
Kaynak: Hüseyin Mustafa / Arabi 21, Filistin Sahnesi (Sayı 166)
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