İşgalci İsrail’in Naaşlarını Alıkoyduğu Filistinliler Toprağa Verildi
Bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilerek işgalci İsrail askerleri tarafından Eylül 2016’da katledilen ve cenazeleri o tarihten bu yana alıkonulan Hatem Şuludi (26) ile Muhammed er-Recebi (16) isimli Filistinli gençler için cenaze töreni düzenlendi.
AA’da yer alan habere göre, Şuludi ve er-Recebi’nin cenazeleri, çok sayıda Filistinlinin katıldığı konvoyla, kentteki el-Ehli Hastanesi’nden alınarak, evlerine getirildi. Ailelerinin son kez gördüğü Filistinli gençlerin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından kentteki şehitliğe defnedildi.
er-Recebi 16, Şuludi de 17 Eylül’de İsraillilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilerek katledilmişti.
İşgalci İsrail’in elinde hâlihazırda, aylar önce işgalci İsrail askerlerine karşı eylemlerde bulundukları iddia edilerek katledilen 7 Filistinlinin daha naaşı bulunuyor.
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