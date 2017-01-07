İşgalci İsrail’in Naaşlarını Alıkoyduğu Filistinliler Toprağa Verildi

»Ana Sayfa»Filistin
07.01.2017 19:57
İşgalci İsrail’in Naaşlarını Alıkoyduğu Filistinliler Toprağa Verildi
İşgalci İsrail askerleri tarafından Eylül 2016’da katledilen 2 Filistinli gencin cenazesi Batı Şeria’nın güneyinde yer alan el-Halil kentinde toprağa verildi.

Bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilerek işgalci İsrail askerleri tarafından Eylül 2016’da katledilen ve cenazeleri o tarihten bu yana alıkonulan Hatem Şuludi (26) ile Muhammed er-Recebi (16) isimli Filistinli gençler için cenaze töreni düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, Şuludi ve er-Recebi’nin cenazeleri, çok sayıda Filistinlinin katıldığı konvoyla, kentteki el-Ehli Hastanesi’nden alınarak, evlerine getirildi. Ailelerinin son kez gördüğü Filistinli gençlerin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından kentteki şehitliğe defnedildi.

er-Recebi 16, Şuludi de 17 Eylül’de İsraillilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilerek katledilmişti.

İşgalci İsrail’in elinde hâlihazırda, aylar önce işgalci İsrail askerlerine karşı eylemlerde bulundukları iddia edilerek katledilen 7 Filistinlinin daha naaşı bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İki Filistinli Çocuğa İkişer Yıl Hapis Cezası Verildi!04 Ocak 2017 Çarşamba 20:07
  • Yaralı Filistinliyi Katleden İşgalci İsrail Askeri Suçlu Bulundu!04 Ocak 2017 Çarşamba 17:19
  • İşgalci İsrail 34 Filistinliyi Gözaltına Aldı03 Ocak 2017 Salı 14:22
  • Siyonist İsrail Filistinlilerin Ölüsünden Bile Korkuyor!02 Ocak 2017 Pazartesi 05:07
  • Siyonistler Filistinlilerin Cenazelerini Teslim Etmeyecek01 Ocak 2017 Pazar 23:21
  • İşgalci İsrail Askerleri 2 Filistinliyi Gözaltına Aldı!30 Aralık 2016 Cuma 23:30
  • İşgalci İsrail Güçleri Bir Filistinliyi Vurarak Yaraladı!30 Aralık 2016 Cuma 11:34
  • İsrail Kudüs'te Üç Yeni Tünel Kazıyor30 Aralık 2016 Cuma 11:32
  • Ortodoks Yahudiler BMGK’nın İsrail Kararını Tebrik Etti29 Aralık 2016 Perşembe 13:14
  • İşgalci İsrail Kudüs’te Yeni Bir Tünel Kazdı!28 Aralık 2016 Çarşamba 14:15
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim