İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya Yönelik Zulümleri Konya’da Tel’in Edildi

HALİL İNCEKARA / HAKSÖZ-HABER

Terör devleti işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik zulümleri Konya'da Genç İHH öncülüğünde Konya Kültür Park Amfisi'nde protesto edildi. İHH il başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Ak Parti İl Bşk Muhammed Said Çelik kısa birer konuşma yaptıktan sonra Genç İHH il bşk Muhammed Mustafa Nokta basın açıklamasını okudu. Konuşmalar ve basın açıklaması sık sık tekbirlerle ve sloganlarla kesildi. Programda; 'Suskun Dünyaya Gür Ses Olmaya, Haydi Mescid-İ Aksaya Sahip Çıkmaya', 'Kudüs İçin Ayağa Kalk', 'Ümmet Susmayacak, Aksa Açılacak', '#Free Quds', 'Bir_Ruh Bid_Dem Nefdik Ya Aksa', 'Mescidi Aksa Onurumuzdur', 'Kudüs İslamındır', 'Ezan İslam'ın Evrensel Sembolüdür', 'Kudüs Müslüman Yurdu Kalacak' yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Eylem Hasan Basri Balcı hocanın duasıyla sona erdi.

Basın açıklamasının tam metni:

Euzu billahimineşşeydanirracim bismillahirrahmanirrahim…

Elhamdülillah vesselatu vesselamu ala rasulillah…

İzâ câe nasrullâhi velfeth.

Ve raeytennâse yed*hulûne fî dinillâhi efvâcâ.

Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhü

İnnehü kâne tevvâbâ.

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ın yardımı ve fethi gelince, insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiklerini görünce, hemen rabb'ini hamd ile tesbîh et. O'ndan bağışlanmayı iste. Şüphesiz ki o, tövbeleri çok kabul edendir.

Selam olsun kudüsün fatihi Ömerul Faruk r.a

Selam olsun Kudüsümüzün ilk valisi Ubade Bin Samit r.a

Selam olsun şarkın en sevgili sultanı Selahaddine

Selam olsun bir elinde kalem bir elinde islamın kılıcını tutan izzetli adam İzzettin El Kassama

Selam olsun mezarlıktaki ölülüleri uyandıran ümmetin en yiğidi Şeyh Ahmed Yasine

Selam olsun selefini aratmayan yiğit adam Abdülaziz Rantisiye

Selam olsun bize siyonizmi bıkıp usanmadan anlatan takatının sonuna kadar cihad eden Necmettin Erbakana

Selam olsun muttakilere selam olsun siz mücahidlere….

esselamualeyküm

Kıymetli kardeşlerim çağrımıza kulak verip kudusümüze sahip çıkmak için buraya iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Siyonist işgalcilerin yaklaşık 10 gündür Aksamızda yaptıkları zulmün karşısında öfkemizi zor kontrol ediyoruz. Aşama aşama bu aşağılık siyonistlerin neler yaptığını sizlere anlatacak değilim. Haremimizi işgal ettikleri günden beri neler yaptıklarını zaten hepimiz çok iyi biliyoruz.

Ne Kudüsümüzde ezanın yasaklanması ne Aksamızda namazımızın engellenmesi ne de kardeşlerimize yapılan aşağılık saldırılar bizleri yıldırmayacaktır. Allahın izniyle bu siyonistler bizlerin eliyle kutsal topraklarımızdan fırlatıp çıkartılacaktır. Ümmetin gençleri hiç olmadığı kadar bunun heyecanı içinde. Hiç kimse ümidimizi heyecanımızı iman mtivasyonumuzu zedeleyemeyecek.

H.z isanın havarilerine sorduğu men ensari ilallah..

Kimdir Allahın dininin yardımcıları sorusuna havarilerin verdiği cevabı bugün ümmetizin yiğitleri meydanlarda haykırarak veriyor. Nahnu ensarullah…

Biziz allahın dininin yardımcıları…

Eyyyyy siyonist köpekler bütün hevesleriniz kursağınızda kalacak. Yaptıklarınız hesabını çok yakında vereceksiniz. sizlere;

Musayı hatırlatacak

Hayberi hatırlatacak

Hıttıni hatırlatacak bir nesil geldi Allahın izniyle. Yaptıklarınızı teker teker size ödetecek bir nesil geldi Allahın izniyle.

Ümidimiz gökler kadar. Parolamız. Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Kıyamet gününe kadar Kudüs’ün her zerresinin İslam’a ait olduğundan hiçbir zaman şüphe etmeyeceğiz. Güç ve kudret sahibibnin yanlızca alemlerin rabbi olan Allah azze ve celle olduğundan eminiz. Biz inanıyoruz ki Allah bize yardım edecek. Allah bize yardım ettiği zaman ancak biz galip gelceğiz. Kimse bize galip gelemeyecek.

Bunun sayısız örneklerini yaşamız bir tarihe sahibiz. Mutede bunu gördük Malazgirt’te bunu gördük Hıttınde bunu gördük Kosovada Niğboluda bunu gördük.

Kemmin fietin galiletin galebet fi eten kesiratem biiznillah. Vallahu meassabirin ayetine iman ediyoruz.

Bütün bu ümidimizin yanında bir meseleyi de gündeme getirmek istiyoruz. Çarpıcı bir soru yöneltmek istiyorum

Siyonist işgalciler bugün bir açıklama yapsalar ve haremimizi terkettiklerini söyleseler acaba müslümanlar Filistin’e huzur getirebilecekler mi???? bu soruya samimi cevap verebilmeliyiz.

Kudüs’ümüz işgal altındayken yeryüzünde İslam beldeleri düşerken neyi tartısıyor neyi paylaşamıyoruz. Ayrılıklarımızı meşreplerimizi bir kenara bırakmalıyız hem de bir an önce….rabbimizin koyduğu ilahi yasa çok açık.

Vaatasımu bi hablullahi cemıan vela teferraku…

Allahın ipine sımsıkı sarılın ayrılığa düşmeyin…

Allah'ım! akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına bizi birleştir ihtilaflarımızı gider gücümüzü topla ve bu kafir kavme karşı bize güç ve kudret ver . Şüphesiz sen duaları kabul edensin.

Bir dahaki toplanmamız Filistin’in kurtuluşu olsun duasıyla sözlerime son vermeden ordunun duasını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ey ulu peygamberimiz nerdesin?

Dinle minaremde öten gür sesin!

Gel bana yar ol ki cihan titresin

Kimse dönüp süngüme yan bakmasın

Amiiin desin hep birden yiğitler

Allahuekber gökten şehitler

Amiiin amiiiinn allahuekber…