İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya Yönelik Zulümleri Kocaeli’de Tel’in Edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli şubesinin organize ettiği eyleme Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyesi kuruluşlar da destek verdi.

TÜGVA Kocaeli Teşkilat Koordinatörü Muhammet Hanifi Akbulut’un basın açıklaması metnini okuduğu ve “Mescid-i Aksa Bizimdir, Bizim Kalacak!”, “Free Quds” ve “Özgür Kudüs” yazılı dövizlerin taşındığı eylemde “Kahrolsun İsrail!”, “Siyonist Köpekler Hesap Verecek”, “Ya Allah Bismillah Allahu Ekber” sloganları atıldı.

Eylem, basın açıklamasının ardından Mehmet Ali Karadaşlı’nın yaptırdığı dua ile sona erdi.

Basın açıklamasının tam metni:

Bismillahirrahmanirrahim.

Mescid-i Aksa, alınların secdeyle buluştuğu, gönüllerin Rab ile buluştuğu ilk kıblemiz...

Mescid-i Aksa, Müminlerin haykırışı, Müminlerin niyazı...

Mescid-i Aksa biz Müslümanlar için büyük değer taşımaktadır. Yarım asırdır işgal altında bulunan Kudüs'te İsrail, bu sefer gözlerini tekrar Mescid-i Aksa 'ya dikti. Acımasızca canına kıyılan masum çocukların, sivil insanların kanı İsrail için yeterli olmayıp, alınların secdeye varmasına da engel olmaktalar!

Müslüman Müslümanın Kardeşidir! Kardeşlerimize ve İslam' a yapılan zulme Hep birlikte bütün Müslümanlar olarak karşı çıkmak bizim görevimizdir.

Ortaya atılan bir bahaneyle Mescid-i Aksa 'ya müdahale edilmiş ve İsrail güçleri tarafından kapıları kapatılmıştır. Üç gün kapalı kaldıktan sonra İsrail polisinin kontrolü ve kapıya konulan metal arama detektörleriyle sınırlı şekilde ziyarete açılmıştır.

Her zaman olduğu gibi, vicdanları körelmiş Batı Dünyası yine bizi yanıltmayarak sessizliğini korumuştur.

Kudüs' e 1948 den beri yapılan işgaller bir yurtta değil, bizatihi İslam a karşı yapılan bir saldırıdır. Artık öyle bir boyut almıştır ki ilk kıblemiz de ezan-ı Muhammediye yi yasaklayacak kadar alçaklaşmışlardır. Bunlara karşı durmak namus borcu olmuştur. Dik duruşumuzu Allah izin verirse eşkıyalıklar son bulup, zalimler kaçacak delik arayana kadar sürdüreceğiz.

Burada bu bildiriyle biz Müslümanlar görevimizi yapıyor ve dille uyarıyoruz. Bizim dilimiz ki gönüllerde dualarla bir olup Allah'ın izniyle zalimlere lanet olarak yağar. Anlamamakta direniyorlar: Biz Allah tan başka kimseden korkmayız! Bu zulüm devam ederse güçlenmeye devam edip zalimlere kâbus oluruz. Kardeşlerimizin canını yakanlar ve İslam düşmanlığı yapanlar her daim enselerinde bizim nefesimizi hissederek korku solurlar.

Bizler ki Hz. Muhammed'i son peygamber kabul etmiş, kayıtsız şartsız Allah'a teslim olmuş, ordusunun ayak sesleriyle tüm dünyaya korkular salmış Osmanlı İmparatorluğunun torunlarıyız. Alçakların kulaklarında her daim bu sözler yankılanacaktır: Bir gece ansızın gelebiriz!

Gün olmuş karadan gemiler yürütmüşüz, gün gele bu dünyayı da zalimlere dar ederiz.

Bu sözler İşgallerine devam eden zalimlerin ve üst akılların akıllarına iyice kazınsın:

‘Susturmaya çalışsa da yedi âlem; bu ümmetin Bilalleri bitmeyecek. Ve yükselecek göğe her haneden tekbirler Allah u Ekber! Allah u Ekber!”

Bakara Suresi'nin 114. ayetinde "Allah' ın mescitlerinde onun adının anılmasını engelleyenler ve oraların yıkılmasına uğraşan kimselerden daha zalim kim vardır?" buyrulmuştur.

Ey zalimler, unutmayın ki Allah zulme uğrayanların yanındadır!

Ey zalimler, unutmayın ki zafer inananlarındır!

Filistin'deki Müslüman amcalarımız, teyzelerimiz, kardeşlerimiz bilsinler ki duamızla ve gönlümüzle sonuna kadar onların yanındayız. Allah’ın izniyle bütün bu zulümler bitecektir. İşgalci İsrail bir gün perişan olacaktır.

Konuşmamı Al-i İmran Suresi 12. Ayeti Kerime ile bitiriyorum: "De ki: Ey kâfirler, yenileceksiniz! Ve toplanıp cehennemin dibine sürüleceksiniz!"