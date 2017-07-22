İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya Yönelik Zulümleri İsveç’te Tel’in Edildi

Gustav Adolfs Torg meydanında ellerinde Filistin bayrakları ile toplanan grup, tekbir getirip, İsrail aleyhine slogan attı.

Okunan basın açıklamasında, "Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa Camii elimizden alınmak isteniyor. Çünkü İsrail Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine sözde Süleyman mabedini inşa etmek istiyor. Sözde inançlarına göre 3 bin yıl önce verilmiş bir sözü yerine getirecekler. Müslümanlar olarak asla buna izin vermeyeceğiz.'' ifadelerine yer verildi.

Gösteriler eş zamanlı olarak İsveç'in diğer şehirleri Malmö ve Uppsala'da da yapıldı.