İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya Yönelik Zulümleri Avusturya’da Tel’in Edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 2 binin üzerinde gösterici İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı gösteri düzenledi.

Filistin ve Türk bayraklarıyla Viyana Devlet Operası'nın önünde toplanan göstericiler, "Filistin'e özgürlük, Mescid-i Aksa'ya özgürlük" pankartları açtı.

Burada yapılan konuşmalarda, İsrail devletinin 14 Temmuz'dan itibaren Mescid-i Aksa'ya yönelik hak ihlallerinin dünya kamuoyu tarafından göz ardı edildiği belirtilerek, başta Mescid-i Aksa'da olmak üzere Müslümanlara yönelik baskı ve ihlallerin sonlandırılması istendi.

Aktivist Abdurrahman Laruşi, Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisinde bulunmak üzere toplandıklarını anlattı.

"MESCİD-İ AKSA'NIN BİZE İHTİYACI YOK AMA BİZİM İHTİYACIMIZ VAR"

Abdurrahman Laruşi, uluslararası kuruluşların hiçbir şey yapmadan sadece yapılan ihlalleri seyrettiklerine dikkati çekerek, "Dünyanın gözü önünde meydana gelen bu adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltiyor ve buradan bütün dünyanın bu feryadı duymasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Filistin halkı ve Mescid-i Aksa için yılmadan mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Laruşi, "Mescid-i Aksa bizim dinimizin bir parçası, bizim için kutsal bir yer, kanımızın son damlasına kadar bu uğurda mücadele edeceğiz. Mescid-i Aksa'nın bize ihtiyacı yok ama bizim Mescid-i Aksa'ya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Türkçe, Arapça ve Almanca "Filistin'e özgürlük, terörist İsrail" sloganları atılan gösteri, daha sonra sona erdi.